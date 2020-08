Pandemie In den letzten sieben Tagen sechs neue Corona-Fälle im Landkreis Straubing-Bogen

Im Landkreis Straubing-Bogen gab es in den vergangenen sieben Tagen sechs neue bestätigte Positiv-Tests auf SARS-CoV2 (Stand: 21. August, 10 Uhr).

Landkreis Straubing-Bogen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt damit laut den offiziellen Daten des Landesamtes für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit (LGL) bei 5,97. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es damit laut den offiziellen LGL-Zahlen 576 Infizierte im Landkreis Straubing-Bogen.

Als aktuell infiziert gelten sieben Personen im Landkreis. Ein Großteil davon (fünf) sind Reiserückkehrer, überwiegend aus Osteuropa und den Balkanstaaten. Dies gilt auch für sämtliche Neuinfizierungen in den letzten 14 Tagen im Bereich des Landkreises Straubing-Bogen. Lediglich am Donnerstag sind zwei Fälle aufgetreten, die nicht mit Reiserückkehrern in Verbindung gebracht werden konnten.