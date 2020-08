Gesundheit Abnehmkonzept an der Klinik Mallersdorf − Selbsthilfegruppe trifft sich wieder jeden letzten Montag im Monat

Das Multimodale Konzept zum Abnehmen (MMK) an der Klinik Mallersdorf wird wieder vollständig angeboten, jedoch ist nun eine Voranmeldung für alle Bestandteile erforderlich.

Mallersdorf. Erstmals nach der Corona-Pause trifft sich am Montag, 31. August, von 18 bis 20 Uhr auch die Adipositas-Selbsthilfegruppe wieder im Klinikspeisesaal im ersten Untergeschoss. Nebenan im Konferenzraum finden von 18 bis 19 Uhr die MMK-Beratungen statt. Hierzu stehen die Ernährungsberaterin Elisabeth Mehler, die Diplom-Psychologin Katrin Kaniß und Chefärztin Annette Buchert, Initiatorin des MMK in Mallersdorf, persönlich Rede und Antwort. Beratungsteilnehmer können anschließend ab 19 Uhr auch noch zum Gruppentreffen mit dazukommen, wenn sie sich vorher auch hierfür angemeldet haben.

Hygienemaßnahmen und Voranmeldung

Die Teilnahme am Abnehmkonzept ist wie immer unverbindlich und kostenfrei für alle Versicherten, jedoch wurde zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen die Teilnehmerzahl begrenzt, sowohl für das Gruppentreffen als auch für die Beratungsangebote. Daher ist jeweils eine verbindliche Voranmeldung erforderlich. Diese kann bis Montag, 31. August, 15 Uhr telefonisch unter der Nummer 08772/ 981-379 oder per Mail unter der chirurgie@klinik-mallersdorf.de erfolgen. Angegeben werden muss der vollständige Name, die Telefonnummer sowie die Angebote, die man besuchen möchte: MMK-Beratungen und/oder Selbsthilfegruppe. Außerdem muss an der Rezeption ein Screening-Fragebogen wie bei allen Klinikbesuchen ausgefüllt werden. Für einen zügigen Einlass können die an der Teilnahme Interessierten den Bogen bereits vorher unter www.kreiskliniken-bogen-mallersdorf.de, Menüpunkt „COVID-19“ herunterladen, ausdrucken und ausgefüllt mitbringen.

Weitere MMK-Termine inklusive Selbsthilfegruppe sind für jeden letzten Montag im Monat geplant.