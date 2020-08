Laut Information des Gesundheitsamts wurden Am Freitag, 14. August, drei neue Infektionen (ein Ehepaar sowie eine Einzelperson) mit dem Coronavirus in der Stadt Straubing gemeldet.

Straubing. In allen drei Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer. Eine der Personen hat an einem Fußballspiel zweier Amateurmannschaften aus der Region teilgenommen. Über die hierzu ergriffenen Quarantäne-Maßnahmen hat das Landratsamt in einer Pressemitteilung bereits berichtet.

Damit beläuft sich die Zahl der insgesamt bisher bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus in der Stadt Straubing auf 443.