Pandemie Eine Neuinfektion mit dem Coronavirus in der Stadt Straubing

Laut Information des Gesundheitsamts wurde im Zeitraum vom 8. bis zum 13. August eine neue Infektion mit dem Coronavirus in der Stadt Straubing gemeldet.

Straubing. Damit beläuft sich die Zahl der insgesamt bisher bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus in der Stadt Straubing auf 440. „Erneut weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass es sich bei den genannten Zahlen um die insgesamt bisher festgestellten Infektionen handelt“, so die Stadt. Das Gesundheitsamt hat mitgeteilt, dass aktuell noch vier Personen im Stadtgebiet als infiziert gelten.