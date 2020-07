Pandemie Corona-Testungen in einer Gemeinschaftsunterkunft in Straubing negativ

Nun liegen die Testergebnisse aus einer Gemeinschaftsunterkunft in Straubing vor.

Straubing. Am Donnerstag, 16. Juli, vergangener Woche wurden acht Kontaktpersonen einer an Covid-19 erkrankten Indexperson in der staatlichen Gemeinschaftsunterkunft am Stadtgraben in Straubing vom Gesundheitsamt Straubing/Straubing-Bogen auf Corona getestet. Bei allen acht getesteten Personen ergab sich ein negatives Testergebnis.