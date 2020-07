Sichere Versorgungswege Made in Straubing – OP-Gesichtsmasken der Strama Group werden an der Klinik Mallersdorf eingesetzt

Denis Köhler von Strama-MPS überreicht die ersten OP-Masken für den Einsatz an der Klinik Mallersdorf an Verwaltungsleiter Bernhard Fürst. Foto: Elisabeth Landinger

Ihren ersten Einsatz an einer Klinik absolvieren die in Straubing produzierten OP-Gesichtsmasken der Strama Group ab sofort an der Klinik Mallersdorf. Eine Probepackung von 1.000 Stück hat am Montagnachmittag, 13. Juli, Denis Köhler, Vertrieb MedTech bei Strama-MPS, an Klinikverwaltungsleiter Bernhard Fürst überreicht.