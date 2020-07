Pandemie Stadt und Landkreis sagen Danke für den Einsatz an der Corona-Teststation in Straubing

Foto: Stadt Straubing

Vom 23. März bis zum 8. Mai wurden in der Covid-Teststation Am Hagen in Straubing insgesamt circa 2.000 Abstriche durchgeführt, an Spitzentagen waren das bis zu 150 Tests. Möglich war dies nur durch den gemeinsamen Einsatz zahlreicher Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, des THW und des BRK.