Bei Wallstabe & Schneider Die Kantine wurde zur Nähstube – knapp 3.000 Mund-Nasen-Bedeckungen genäht

Die Initiatoren der Nähaktion bei Wallstabe & Schneider: Projektleiter Franz Wagner, Auszubildender Martin Esterbauer, Assistentin der Geschäftsleitung Ruth Rabl sowie Bianca Brunner von den "Winklinger Stofferln". Im Hintergrund näht Gabi Pellkofer, eine von mehr als 40 Unterstützern weitere Masken. Foto: Wallstabe & Schneider

Im Rahmen einer großen Gemeinschaftsaktion haben mehr als 40 Freiwillige bei Wallstabe & Schneider in Niederwinkling knapp 3.000 Mund-Nasen-Bedeckungen zum Schutz vor einer Corona-Infektion genäht. Würde man die genau 2943 entstandenen Masken aneinanderreihen, dann ergäbe sich die stolze Strecke von mehr als 515 Metern – weitaus mehr als beispielsweise das Empire State Building in New York hoch ist.