Niedrige Zahlen Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Straubing-Bogen weit unter jeglichen Schwellenwerten

Es sind erfreuliche Zahlen: Seit zwölf Tagen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Straubing-Bogen wieder durchgehend weit unter jeglichen Schwellenwerten.

Landkreis Straubing-Bogen. Im Landkreis gibt es in der Mehrzahl der letzten sieben Tage gar keine gemeldeten Neuinfizierungen mehr, aktuell (Stand: Dienstag, 2. Juni, 10 Uhr) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz nur noch bei 8,94. Es ist also gelungen, Infektionsketten zu unterbinden und das Ausbruchsgeschehen lokal zu begrenzen. Und das, obwohl niederbayernweit nirgendwo mehr Testungen in Alten- und Pflegeheimen sowie in Schlachtbetrieben durchgeführt wurden, als im Bereich des Gesundheitsamtes Straubing/Straubing-Bogen. „Die konsequenten, schnellen und stringenten Maßnahmen in unserem Bereich haben Wirkung gezeigt“, sagt Landrat Josef Laumer. „Die Zusammenarbeit aller Stellen hat sich bewährt und gerade auch das Gesundheitsamt hat hier sehr gute Arbeit geleistet.“ Auch die strenge Orientierung an den Vorgaben des RKI hat sich letztendlich positiv auf die Entwicklung der Zahlen ausgewirkt. Dr. Beate Biermaier, Leiterin des Gesundheitsamts, betont aber auch: „Wir wissen, dass das natürlich eine Momentaufnahme ist und keine Voraussage für die zukünftige Entwicklung zulässt. Die Vorsichtsmaßnahmen sind also weiterhin einzuhalten, denn auch diese tragen entscheidend zu der positiven Entwicklung bei.“

Trotz der niedrigen Zahlen gibt es natürlich auch weiterhin regelmäßige und tägliche Testungen. Nicht nur für medizinisches - und Pflegepersonal, sondern auch für die weitere Bevölkerung. Dies ist möglich über die Schwerpunktpraxis am Hagen in Straubing, die in dieser Woche noch am Donnerstag von 9 bis 11 Uhr besetzt ist (die Besetzung ab kommender Woche wird noch bekannt gegeben), bestimmte Hausärzte (der eigene Hausarzt weiß bei Bedarf Bescheid) und die KVB über die 116117.