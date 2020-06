Pandemie Weiterhin 417 bestätigte Corona-Infektionen in der Stadt Straubing

Laut Information des Gesundheitsamts wurde am Montag, 1. Juni, keine neue Infektion mit dem Coronavirus in der Stadt Straubing gemeldet. Damit beläuft sich die Zahl der insgesamt bisher bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in der Stadt Straubing weiterhin auf 417 (im Landkreis Straubing-Bogen auf 496).