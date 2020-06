Coronavirus Insgesamt vier Neuinfizierungen am Sonntag im Landkreis Straubing-Bogen

Foto: 123rf.com

Am Wochenende – Samstag und Sonntag, 30. und 31. Mai – wurden im Landkreis Straubing-Bogen vier Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet. Keine am Samstag, vier am Sonntag.