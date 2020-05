Pandemie COVID19-Schwerpunktpraxis kommende Woche nur eingeschränkt erreichbar

Foto: 123rf.com

Die Leitung der COVID19-Schwerpunktpraxis in den Ausstellungshallen am Hagen hat mitgeteilt, dass die Praxis in der kommenden Woche nur am Dienstag, 2. Juni, und Donnerstag, 4. Juni, jeweils von 9 bis 11 Uhr geöffnet ist.