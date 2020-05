Pandemie Keine Coronavirus-Neuinfizierungen im Landkreis Straubing-Bogen am Wochenende

Foto: 123rf.com

Im Landkreis Straubing-Bogen gab es am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Mai, keine Neuinfizierungen mit neuartigen Coronavirus. Erstmalig seit dem Auftreten des ersten Falles im Landkreis im März können damit an zwei Tagen in Folge keine Neuinfizierungen vermeldet werden.