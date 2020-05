Ein Besucher pro Patient und Tag Neue Besuchsregelungen an den Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf

Foto: Maridav/123rf.com

Eine leichte Lockerung des pandemiebedingten Besuchsverbots tritt an den Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf in Kraft. Hierfür haben Experten in dieser Woche eigens für die beiden Klinikstandorte Hygiene- und Schutzkonzepte erarbeitetet. An der Klinik Mallersdorf sind angemeldete Besuche ab Samstag, 16. Mai, möglich, an der Klinik Bogen ab Montag, 18. Mai, wegen umfangreicherer Vorbereitungen infolge des langen Status als Covid-Zentrum.