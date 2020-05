Pandemie Keine Neuinfizierungen über das Wochenende im Landkreis Straubing-Bogen

Am Wochenende gab es im Landkreis Straubing-Bogen weder am Samstag, noch am Sonntag, 9. und 10. Mai, neue Infizierungen mit dem neuartigen Corona-Virus.