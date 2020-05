Besuche im Laufe der Woche Kliniken im Landkreis Straubing-Bogen und in der Stadt Straubing überarbeiten Hygienepläne

Foto: 123rf.com

Die Bayerische Staatsregierung hat am 5. Mai in der 4. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung das Besuchsverbot in Krankenhäusern etwas gelockert und jeder Patient darf dann zu festgelegten Besuchszeiten von einer einzigen Person aus dem Familien- oder Bekanntenkreis besucht werden. Zudem muss diese Besuchsperson laut Verordnung im Krankenhaus registriert werden.