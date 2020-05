Coronavirus Zahl der Genesenen steigt im Landkreis Straubing-Bogen weiter deutlich schneller als Zahl der aktuell Infizierten

Im Landkreis Straubing-Bogen wurden bisher (Stand 6. Mai) 230 Personen offiziell wieder aus der Quarantäne entlassen und gelten damit als genesen. Die Anzahl der aktuell Infizierten ist damit weiter sinkend und liegt bei 166, womit diese Zahl weiterhin deutlich niedriger ist als die Zahl der Genesenen.

Landkreis Straubing-Bogen. Alleine am Mittwoch, 6. Mai, wurden 15 Personen aus der Quarantäne entlassen. Eine genaue Datenerhebung über Genesene ist vom Robert-Koch-Institut aber nicht vorgesehen, sodass die Gesamtzahl der Genesenen auch höher sein kann. Verstorben sind bisher 23 Personen aus dem Landkreis. Das 23. Todesopfer – eine 67-jährige Landkreisbewohnerin – wurde am Donnerstag, 7. Mai, gemeldet.

In den vergangenen 24 Stunden gab es im Landkreis drei (Vortag: eine) neue Infizierungen mit dem neuartigen Coronavirus. Insgesamt gibt es damit im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie 419 Infizierte (Stand 7. Mai, 18 Uhr). In den Landkreis-Krankenhäusern befinden sich derzeit 38 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, vier davon intensiv-medizinisch (Stand 7. Mai, 9 Uhr).