Coronavirus „Anpassung an die aktuelle Lage“ – Teststation am Hagen wird vorübergehend stillgelegt

Foto: 123rf.com

Seit 23. März wurden an der Teststation am Hagen fast 2.000 Abstriche in sechs Wochen durchgeführt. Möglich war dies nur durch einen immensen Einsatz vor allem ehrenamtlicher Kräfte von Feuerwehr, THW, BRK, aber auch ehrenamtlich tätigen Zahnärzten und Ärzten und weiteren.