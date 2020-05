Coronavirus Eine neue Infektion in der Stadt Straubing

Laut Information des Gesundheitsamts wurde am Dienstag, 5. Mai, eine neue Infektion mit dem Coronavirus im Stadtgebiet Straubing gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der insgesamt bisher bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in der Stadt Straubing auf 374 (im Landkreis Straubing-Bogen 415). Erneut weist die Stadt an dieser Stelle darauf hin, dass es sich bei den genannten Zahlen um die insgesamt bisher festgestellten Infektionen und nicht um die aktuell infizierten Personen handelt.