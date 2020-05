600 Masken Bogener Klinikpersonal auch im Alltag sicher unterwegs

Bei der personellen Auslastung der Klinik Bogen als Covid-19-Zentrum sind viele vom Klinikpersonal noch gar nicht dazugekommen, in der eigenen knappen Freizeit Alltagsmasken für private Einkäufe und Erledigungen zu besorgen. Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten und zu unterstützen, damit sie nicht mit Schals und Tüchern improvisieren müssen, haben die Freunde und Förderer der Klinik Bogen e. V. diese Besorgung übernommen und mitfinanziert.

Bogen. Seitens des Fördervereins haben Vorsitzender Wilhelm Lindinger, Vorstandsmitglied Franz Xaver Gilch und dessen Tochter Steffi Ecker ihre Kontakte spielen lassen und eine private Nähgruppe aus Nieder- und Oberwinkling für ihr Anliegen gewinnen können. Gruppenleiterin Bianca Brunner und 60 weitere Damen schneiderten als „Winklinger Stofferl-Gruppe“ in ehrenamtlicher Arbeit insgesamt 600 Alltagsmasken. Den Stoff hierfür finanzierte für 450 Masken die Gemeinde Niederwinkling auf Initiative von Bürgermeister Ludwig Waas. Stoff für weitere 150 Masken bezahlten die Freunde und Förderer der Klinik Bogen aus Vereinsmitteln.

„Die Produktion lief knapp eine Woche lang“, berichtete Wilhelm Lindinger, der die Alltagsmasken am Donnerstag, 30. April, an der Klinik Bogen überreichte. Dort sorgte die farbenfrohe Lieferung für große Freude und Dankbarkeit. Pflegeanleitungen sowie Kärtchen mit Grüßen ans Klinikpersonal lagen der Spende bei: „Bleiben Sie gesund! Liebe Grüße von der Winklinger Stofferl-Gruppe und der Gemeinde Niederwinkling“. Stoffmasken selbst zu nähen, hatte Bürgermeister Waas angestoßen − zunächst, um ältere Personen im Ort damit auszustatten. Daraufhin hat sich die Gruppe um Bianca Brunner formiert und nach deren Anleitung unermüdlich zu schneidern begonnen. Ihr Motto dabei lautete: „Weil die medizinischen Masken in die Medizin gehören, basteln wir selbst welche.“ Dabei achteten die Näherinnen darauf, bei mindestens 60 Grad waschbare Stoffe zu verwenden. Diese wurden mehrlagig vernäht, sodass sogar ein zusätzliches „Filterfach“ für ein einlegbares Stück Küchenrolle oder Taschentuch entstand. Für einen sicheren Sitz im Nasenbereich wurde ein Draht eingearbeitet.