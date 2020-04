Coronavirus Reihentestungen in zwei Pflegeeinrichtungen im Landkreis Straubing-Bogen

Im Landkreis Straubing-Bogen kam es bisher in zwei Pflegeeinrichtungen zu sogenannten Reihentestungen durch das Gesundheitsamt Straubing/Straubing-Bogen – und zwar im BRK-Seniorenzentrum in Mitterfels und im Antoniusheim Münchshofen.

Landkreis Straubing-Bogen. In Münchshöfen wurden am 17. April 85 Tests bei Bewohnern und 101 Tests bei Mitarbeitern durchgeführt. Alle waren negativ. Insgesamt gab es aber dort zuvor sieben positive Fremdtests bei Bewohnern – also bei Testungen, die nicht vom Gesundheitsamt initiiert wurden. Das Hygienemanagement erfolgte in enger Abstimmung zwischen Heim und Gesundheitsamt. Neue Fälle sind seit der Testung am 17. April nicht mehr aufgetreten.

In Mitterfels wurde die Reihentestung am 20. und 21. April durchgeführt. Dabei waren bei 92 Bewohner-Tests 25 positiv, bei 121 Mitarbeiter-Tests 18. Hinzu kommen 14 positive Fremdtests bei Bewohnern und zwei bei Mitarbeitern, so dass dort 39 Bewohner und 20 Mitarbeiter positiv waren. Aufgrund der hohen Anzahl wird ab dem heutigen Mittwoch eine erneute Reihentestung durchgeführt. Hygienemaßnahmen wurden intensiviert. Unter Beteiligung der Heimaufsicht (FQA) des Landratsamtes und dem MDK fanden zwei Begehungen durch die Steuerungsstelle Pflege des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zur Beratung, zuletzt am 28. April, statt.

Einen weiteren positiven Fall gab es von einer Bewohnerin aus dem BRK-Seniorenheim Bogen am 31. März. Weitere Fälle sind dort nicht aufgetreten. Die erkrankte Person hielt sich zum Zeitpunkt der Infektion nicht mehr im Heim auf, auch danach bestand kein Kontakt zum Heim mehr, der zu einer Infektion im Heim führen könnte. In anderen Einrichtungen im Landkreis wurden bisher keine positiven Fälle gemeldet. Insgesamt sind aus Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis bisher drei Menschen verstorben. 620 Menschen befinden sich aktuell im Landkreis in insgesamt neun Senioren- und Pflegeeinrichtungen.