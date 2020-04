Pandemie Netzwerk Junge Eltern/Familien – Unterstützung in der Krise für die ganze Familie

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Straubing bietet mit dem „Netzwerk Junge Eltern/Familien – Ernährung und Bewegung“ Programme für Eltern mit Kindern bis zu sechs Jahren an. Diese fallen aufgrund der Corona-Pandemie jedoch bis auf weiteres aus.

Landkreis Straubing. Um die Zeit zu überbrücken und die Krise auch von zu Hause aus gut meistern zu können, versorgt das AELF Straubing Eltern online mit Tipps und Hinweisen. So können sie Ernährung und Bewegung zu einem Bestandteil des gemeinsamen Alltags machen. Aufgrund der aktuellen Situation verbringen Eltern gerade viel Zeit daheim mit ihren Kindern. Diese gewonnene Zeit können diese nutzen, um gemeinsam Neues im Bereich der Lebensmittel, der Ernährung und der Bewegung zu entdecken. Gemeinsames Kochen schafft spielerisch ein Bewusstsein für eine gesundheitsförderliche Ernährung. Praktische Tipps und Inspirationen für zu Hause stellt das AELF auf seiner Homepage zur Verfügung.

Wie können Eltern ihre Kinder an der Essenszubereitung oder am Kochen beteiligen? Wie können sie Gemüsemuffel zum Probieren animieren? Welche Regeln und Rituale können sie ihren Kinder spielerisch und ganz nebenbei bei den gemeinsamen Mahlzeiten vermitteln? Diesen und vielen weiteren spannenden Fragen der Ernährungsbildung geht das AELF auf den Grund und gibt praxisnahe Antworten. Gerade jetzt haben Eltern viel Zeit für gemeinsame Aktivitäten wie Kochen, Backen und die gemeinsamen Mahlzeiten. Das hat nicht nur Nachteile, sondern kann von Eltern auch als Chance angesehen werden, meint Kerstin Schöfer, Ansprechpartnerin Ernährung am AELF.

Wenn Eltern und Kinder gerade das Haus nicht oder nur selten verlassen können, ist das für alle Familienmitglieder eine neue Situation, die es gut zu meistern gilt und die nicht zu Lasten der Gesundheit gehen sollte. Bewegung ist wie die Ernährung wichtig, damit Kinder gesund aufwachsen und sich körperlich und geistig gut entwickeln – auch in außergewöhnlichen Zeiten. Das AELF gibt Tipps und Infos, wie Eltern das Wohnzimmer zum bewegten Wohnzimmer machen können, wie sie den natürlichen Entdecker- und Bewegungsdrang der Kinder fördern, welche Gegenstände das Baby in der häuslichen Umgebung interessant findet und wie aus Alltagsmaterialien interessantes Spielzeug werden kann.

So einfach können Ernährung und Bewegung sein – auch von zu Hause aus. Die vielfältigen Tipps und Angebote des „Netzwerks Junge Eltern/Familien“ gibt es im Internet unter www.aelf-sr.bayern.de. Die Seite wird regelmäßig ergänzt mit neuen Tipps für die Gestaltung der Zeit zu Hause.