Pandemie Zwei weitere Todesfälle in der Stadt Straubing

Laut Information des Gesundheitsamts gibt es aktuell (Stand: 23. April, 19 Uhr) im Stadtgebiet Straubing 355 bisher bestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus (im Landkreis Straubing-Bogen 382).

Straubing. Auch heute weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass zahlreiche Testergebnisse von den in der letzten Woche durchgeführten Reihenuntersuchungen an mehreren Heimen in Stadt und Landkreis eingetroffen sind. „Erneut weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass es sich bei den genannten Zahlen um die insgesamt bisher festgestellten Infektionen und nicht um die aktuell infizierten Personen handelt. “

107 Personen in der Stadt Straubing gelten als genesen. Das Gesundheitsamt erfasst bei dieser Zahl der Genesenen lediglich die Personen, die bis einschließlich 22. April offiziell wieder aus der Quarantäne entlassen worden sind. Eine genaue Datenerhebung über Genesene ist vom Robert-Koch-Institut nicht vorgesehen, sodass die Gesamtzahl der Genesenen auch höher sein kann.

Im Klinikum Straubing befinden sich (Stand: 23. April, 8.15 Uhr) 23 Patienten mit bestätigter oder Verdacht auf Corona-Infektion in Behandlung, davon drei auf der Intensivstation.

Bedauerlicherweise gibt es im Bereich der Stadt Straubing weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handelt sich um vier Personen im Alter von 70 bis 90 Jahren.