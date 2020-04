Coronavirus Ergebnisse der Reihentestungen in Alten- und Pflegeheimen lassen Zahl der Infizierten steigen

In den vergangenen 24 Stunden gab es im Landkreis Straubing-Bogen 18 (Vortag: 14) neue Infizierungen mit dem neuartigen Corona-Virus.

Landkreis Straubing-Bogen. Insgesamt gibt es damit im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie 346 Infizierte (Stand: 22. April, 18.15 Uhr). Die wieder ansteigende Zahl hängt mit den Reihentestungen in Alten- und Pflegeheimen zusammen, wo nun wieder Testergebnisse eingetroffen sind. Im Landkreis wurden bisher (Stand: 21. April) 115 Personen offiziell wieder aus der Quarantäne entlassen und gelten damit als genesen. Eine genaue Datenerhebung über Genesene ist vom Robert-Koch-Institut aber nicht vorgesehen, so dass die Gesamtzahl der Genesenen auch höher sein kann. Verstorben sind bisher 13 Personen. In den Landkreis-Krankenhäusern befinden sich derzeit 71 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, neun davon intensiv-medizinisch (Stand 22. April, 9 Uhr).