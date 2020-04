Pandemie 15 weitere Personen im Landkreis Straubing-Bogen offiziell aus der Quarantäne entlassen

In den vergangenen 24 Stunden gab es im Landkreis keine (Vortag: zwei) neue Infizierungen mit dem neuartigen Corona-Virus. Insgesamt gibt es damit im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie 314 Infizierte (Stand: 20. April, 18.45 Uhr). „Wir weisen darauf hin, dass dieser Umstand erneut auf das Wochenende und die fehlende Rückmeldung aus den Labors zurückzuführen ist.“

Landkreis Straubing-Bogen. Im Landkreis wurden bisher (Stand 19. April) 93 Personen offiziell wieder aus der Quarantäne entlassen und gelten damit als genesen. Eine genaue Datenerhebung über Genesene ist vom Robert-Koch-Institut aber nicht vorgesehen, so dass die Gesamtzahl der Genesenen auch höher sein kann. Verstorben sind bisher zwölf Personen. Die aktuelle Gesamtzahl an Infizierten im Landkreis liegt damit aktuell bei rund 200. Als zwölftes Todesopfer aus dem Landkreis wurde ein 80-jähriger Mann gemeldet, der in der Klinik verstarb. In den Landkreis-Krankenhäusern befinden sich derzeit 63 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, neun davon intensiv-medizinisch (Stand: 20. April, 9 Uhr).