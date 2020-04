Pandemie Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Straubing

Laut Information des Gesundheitsamts gibt es aktuell (Stand: 19. April, 16.45 Uhr) im Stadtgebiet Straubing 309 bisher bestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus (im Landkreis Straubing-Bogen 314). Erneut weist die Stadt an dieser Stelle darauf hin, dass es sich dabei um die Zahl der insgesamt bisher festgestellten Infektionen und nicht um die Zahl der aktuell infizierten Personen handelt.

Straubing. Im Klinikum Straubing befinden sich (Stand: 19. April, 8.30 Uhr) 26 Patienten mit Corona-Infektion in Behandlung, davon fünf auf der Intensivstation. Bedauerlicherweise gibt es im Bereich der Stadt Straubing weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handelt sich um insgesamt drei Personen im Alter von 77 bis 85 Jahren, alle mit schweren Vorerkrankungen.

Auf Veranlassung des örtlichen Gesundheitsamts wurden am Wochenende weitere Testaktionen auf Infektionen mit dem Coronavirus in Straubinger Altenheimen durchgeführt. Am Freitag und Samstag wurden insgesamt 60 Bewohner und 80 Mitarbeiter des Marienstifts getestet, am Sonntag dann 90 Bewohner und 100 Mitarbeiter der Einrichtung „PurVital“. Die Organisation der Testungen oblag dem BRK-Kreisverband, das auch das medizinische Fachpersonal unterstützt hat. Nach den der Stadt vorliegenden Informationen liefen die Testungen geregelt und kontrolliert ab. Mit abschließenden Ergebnissen der Tests ist frühestens am Dienstagnachmittag zu rechnen.