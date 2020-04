294 Infizierte Corona-Pandemie – zwei weitere Tote in der Stadt Straubing

Laut Information des Gesundheitsamts gibt es aktuell (Stand: 16. April, 19 Uhr) im Stadtgebiet Straubing 294 bisher bestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus (im Landkreis Straubing-Bogen 289). Vorsorglich weisen wir an dieser Stelle erneut darauf hin, dass es sich dabei um die Zahl der insgesamt bisher festgestellten Infektionen handelt.

Straubing. Bedauerlicherweise gibt es laut Mitteilung des Gesundheitsamtes auch am Donnerstag im Bereich der Stadt Straubing zwei weitere Todesfälle zu verzeichnen. Es handelt sich um eine 86-jährige Frau und einen 70-jährigen Mann aus Straubing, beide mit Vorerkrankungen. Beide Personen sind in der Klinik Bogen verstorben. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle aus dem Stadtgebiet im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich somit auf 17 erhöht.

In der Stadt Straubing wurden bis einschließlich 15. April 57 Personen offiziell wieder aus der Quarantäne entlassen und gelten damit als genesen. Eine genaue Datenerhebung über Genesene ist vom Robert-Koch-Institut nicht vorgesehen, sodass die Gesamtzahl der Genesenen auch höher sein kann. Verstorben sind bisher 17 Personen. Die aktuelle Gesamtzahl an Infizierten in der Stadt Straubing liegt damit aktuell bei rund 220.