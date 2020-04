Coronavirus Vier Neuinfizierungen und ein weiteres Todesopfer im Landkreis Straubing-Bogen

Zwischen Donnerstagabend, 9. April, und Samstag, 11. April, 13.30 Uhr, gab es vier (Vortag: 14) neue Infizierungen mit dem neuartigen Corona-Virus. Insgesamt gibt es damit im Landkreis Straubing-Bogen seit Ausbruch der Pandemie 261.

Landkreis Straubing-Bogen. Dazu der der Hinweis: Dies ist der Gesamtstand an Infizierten seit dem Beginn, nicht der aktuelle Stand an momentan Infizierten. Derzeit genesen auch im Landkreis wieder Personen. Eine genaue Datenerhebung darüber ist vom Robert-Koch-Institut aber nicht vorgesehen. Es ist lediglich so, dass Personen, die keine schweren Symptome hatten und nicht in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, nach spätestens 14 Tagen wieder als genesen gelten, wenn sie zwei Tage lang beschwerdefrei sind. Dies gilt aktuell auch quasi täglich für Personen aus dem Landkreis, so dass der Stand an insgesamt positiv getesteten Personen höher ist, als der aktuelle Stand an Erkrankten. Natürlich immer vorbehaltlich der Dunkelziffer an nicht erkannten oder noch nicht getesteten Fällen.

Genesen ist derzeit im Landkreis eine Größenordnung von rund 55 Personen, verstorben sind bisher neun Personen. Als neunte Person wurde ein Landkreis-Bürger mit erheblichen Vorerkrankungen gemeldet. Auch dabei gilt folgender Hinweis: Gemäß den Vorgaben gilt die Zahl der Todesopfer, die an und mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind.

In den Landkreis-Krankenhäusern befinden sich derzeit 66 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, 18 davon intensiv-medizinisch (Stand 11. April, 9 Uhr).