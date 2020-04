Beschränkungen Osterfeiertage und Corona – Landrat Laumer und OB Pannermayr appellieren an Vernunft

„Uns ist bewusst, dass gerade an den bevorstehenden Feiertagen die Einhaltung der geltenden Ausgangsbeschränkungen schwerfällt. Das schöne Wetter lockt nach draußen, ungern möchte man auf die traditionellen Osterbesuche bei Verwandten, Freunden und Bekannten verzichten“, so Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr, und Josef Laumer,

Straubing. Es gebe erste leichte positive Signale, dass die getroffenen Maßnahmen Erfolg zeigen. Unvermindert gelte für uns alle, nach wie vor diszipliniert zu sein, um eine Verbreitung des Virus weiterhin zu verlangsamen. „Deshalb appellieren wir gerade jetzt noch einmal an Ihre Vernunft und bitten Sie: Bleiben Sie auch an den Feiertagen nach Möglichkeit zu Hause. Halten Sie beim Gang an die frische Luft bitte den notwendigen Abstand ein. Verzichten Sie auf vermeidbare Besuche und wählen Sie stattdessen den Kontakt per Telefon. Damit schützen Sie nicht nur die Menschen, die Ihnen wichtig sind. Jede Infektion weniger kommt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen zugute, die im Moment Enormes leisten. Passen Sie gut auf sich und Ihre Mitmenschen auf! Und vor allem: Bleiben Sie gesund!“, so Pannermayr und Laumer.