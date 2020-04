Apothekenfinder Apotheken in Straubing und Umgebung sind auch an Ostern für Patienten im Einsatz

Foto: Kathrin Lechl

Auch an den Osterfeiertagen sind die örtlichen Apotheken in Straubing und Umgebung dienstbereit. Patienten können die nächstgelegene Notdienstapotheke in Straubing und Umgebung und überall in Deutschland jederzeit über die mobile Notdienstnummer 22 8 33 finden. Für die Nutzer von Smartphones und Tablets steht der Apothekenfinder als App kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung.