Tolles Projekt Die „Winklinger Stofferl“ nähen Mund-Nasen-Masken

Niederwinkling trotzt der Krise mit vielen Aktionen. Wie schon berichtet, gibt es in Niederwinkling eine junge Frau, die seit circa Wochen Behelfsmasken fertigt. Anfangs startete Bianca Brunner ganz allein, später halfen verschiedene Freundinnen mit.

Ortsmarke. Das Strickcafé beteiligte sich, um beim Schneiden, Bügeln und Nähen zu helfen. Inzwischen ist diese Gruppe auf über 50 Teilnehmer gewachsen, darunter sind auch einige Männer und Kinder dabei. Außerdem helfen Senioren aktiv mit, die sich in der jetzigen Zeit zu Hause besonders nützlich machen wollen. Sie nennen sich „Winklinger Stofferl“. Über WhatsApp sind sie vernetzt und in regem Austausch. Bianca Brunner bleibt neben drei kleiner Kinder im eigenen Haushalt unbeirrt an ihrem Projekt und leitet alle mit einer Gelassenheit und großem Engagement durch dieses wunderbare Projekt.

Inzwischen haben sie das BRK Straubing beliefert und auch ein Teil der hiesigen Geschäfte wurde schon mit Behelfsmasken versorgt. Das alles wird ehrenamtlich geleistet. Eine stattliche Anzahl von circa 1.000 Stück wurde von vielen fleißigen Händen gefertigt.

Gleichzeitig wurde bei der Firma Wallstabe & Schneider nachgefragt, ob Mitarbeiter dieses Projekt unterstützen könnten. Dies wurde positiv aufgenommen und inzwischen wird die Kantine bei der „Dichtung“ umgestellt und zu einem provisorischen Nähsaal umfunktioniert. Selbstverständlich mit geregeltem Abstand. Außerhalb der Arbeitszeit oder während der Kurzarbeit können Mitarbeiter Stoffe schneiden, bügeln oder nähen. Für ihr Engagement erhalten die Helfer als kleine Anerkennung Gutscheine. Diese Behelfsmasken werden an Brunner weitergeleitet und sie verteilt diese an die jeweiligen Organisationen.

Ziel ist es, so viele Behelfsmasken wie möglich zu nähen, um die Dorfbevölkerung auszustatten und auch den Anfragen von außen gerecht zu werden. So wurde erst kürzlich der Blutspendedienst in Bogen mit 60 Stück beliefert. Stoffspenden sind erwünscht und können jederzeit am Haupteingang des Bürogebäudes der Firma Wallstabe & Schneider in eine weiße Gitterbox eingeworfen werden. Wer mitmachen oder helfen möchte, kann sich an Bianca Brunner wenden per Mail an brunner.bw@gmx.de.