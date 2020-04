Aktuelle Infos 218 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in der Stadt Straubing

Laut Information des Gesundheitsamts gibt es aktuell (Stand: 8. April, 19 Uhr) im Stadtgebiet Straubing 218 bisher bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (im Landkreis Straubing-Bogen: 243). Vorsorglich weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass es sich dabei um die Zahl der insgesamt bisher festgestellten Infektionen und nicht um die Zahl der aktuell infizierten Personen handelt.

Straubing.

Im Klinikum Straubing befinden sich (Stand: 8. April, 8.30 Uhr) 18 Patienten mit Corona-Infektion in Behandlung, davon fünf auf der Intensivstation.

Bedauerlicherweise gibt es im Bereich der Stadt Straubing und des Landkreises Straubing-Bogen weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handelt sich um insgesamt sechs Personen im Alter von 71 bis 92 Jahren. Vier Personen stammen aus der Stadt Straubing, zwei Personen hatten ihren Wohnsitz im Landkreis. Alle Personen hatten schwere Vorerkrankungen und verstarben in einem Krankenhaus. Zwei Personen wohnten zuvor in einem Altenheim in Straubing. Die Zahl der bisherigen Todesfälle in der Stadt Straubing erhöht sich damit auf zehn.