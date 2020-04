Tolle Geste Ludmila Hofmann übergibt 500 selbstgenähte Masken an die Fachklinik Schwarzach

Die Hilfsbereitschaft in diesen Tagen ist groß – egal ob bei Unternehmen oder in der Bevölkerung. Ein gutes Beispiel dafür ist Ludmilla Hofmann aus Schwarzach.

Schwarzach. Die Änderungsschneiderin nähte 500 Masken und übergab diese der Orthopädischen Fachklinik in Schwarzach. Sehr zur Freude von Geschäftsführer Michael Trotz: „Frau Hofmann hat schon mehrfach ihre Hilfsbereitschaft gezeigt. So auch in diesem Fall wieder.“ Auch Landrat Josef Laumer sieht in der gegenseitigen Hilfe zumindest einen positiven Effekt in der derzeitigen Situation: „Die Menschen kommen sich trotz räumlicher Distanz wieder näher. Das ist hoffentlich etwas, das die aktuellen Probleme noch lange überdauern wird.“