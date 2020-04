Um- und angebaut Neuer Hubschrauberlandeplatz und mobile Aufbereitungseinheit für Sterilgüter an der Klinik Mallersdorf

Diverse Bauarbeiten laufen derzeit im Außenbereich der Klinik Mallersdorf: Der neue Hubschrauberlandeplatz wird gerade im südlichen Parkgelände fertiggestellt und dafür nahe dessen voriger Stelle im Westen ein tonnenschwerer Containerbau an die Klinik angeschlossen.

Mallersdorf. Es handelt sich um eine mobile modulare Einheit für die zeitweise Auslagerung der Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung ZSVA, die Abteilung zur Aufbereitung von OP-Instrumenten. Dies war notwendig im Rahmen der bevorstehenden rund 24 Millionen Euro teuren Umstrukturierung des Hauses mit OP- und Intensivanbau sowie Herzkatheter-Einrichtung. Zur Aufrechterhaltung der Aufbereitungskapazität von Sterilgütern wurde während der Sanierung eine temporäre Aufbereitungseinheit, eine mobile AEMP der Firma MMM, außerhalb der Klinik aufgestellt. Sie bleibt an das Gebäude angedockt, bis die neue ZSVA im Anbau eröffnet. Da für die Bauarbeiten im Westen der Klinik Platz benötigt wird, ist der Hubschrauberlandeplatz dauerhaft auf den freien Grund südlich der Klinik verlegt worden. An zentraler und OP-naher Position Fläche wird wegen des Erweiterungsbaus im bestehenden Gebäude Fläche frei für den Linksherzkatheter-Messplatz.Der Leiter der Medizintechnik der Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf, Michael Stöberl, ist dankbar, eine Lösung am Markt gefunden zu haben, die den hohen Anforderungen der Hygiene und der Routineprozesse zur Aufbereitung von medizinischen Instrumenten vollumfänglich entspricht. Das deutsche Unternehmen, die MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH mit Sitz in Planegg bei München, beherrsche ihr Handwerk, so Verwaltungsleiter Bernhard Fürst, bei der Aufstellung der modularen Einheit. In kürzester Zeit – Aufbau innerhalb nur eines Tages – wurde zwischen der MMM und dem Technikteam des Krankenhauses eine Lösung geschaffen, die so zur optimalen Versorgung der Patienten beiträgt.

Die voll ausgestattete, „schlüsselfertige“ mobile AEMP besteht aus fünf Containern mit einer Gesamtfläche von ca. 150 Quadratmetern, die am 17. März per LKW antransportiert und mit einem Kran auf die vorbereiteten Fundamente gestellt wurden. Derzeit werden die letzten Anschlüsse verlegt, so dass die Anlage in Kürze in Betrieb gehen kann.

Während der dreijährigen Standzeit übernimmt die Firma MMM die Wartung und Instandhaltung mit definierten Reaktionszeiten für die Gerätetechnik. Durch das Personal der Technischen Zentrale erfolgt bei Störungen ein Service aus erster Hand, um die Reaktionszeiten für den Nutzer zusätzlich reduzieren zu können.