Medizin Was leistet die Chirurgie an der Covid-Klinik Bogen?

Die ambulante BG-Versorgung der Klinik Bogen sowie die viszeralchirurgischen Sprechstunden der Praxis MINAVIS (MVZ der Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf) werden trotz der zeitweisen Umwidmung der Klinik Bogen in ein Covid-19-Zentrum weiterhin fortgesetzt. Beides findet in den Praxisräumlichkeiten des MVZ MINAVIS statt, direkt gegenüber der Klinik Bogen im FachArztZentrum Bogen, und erfordert jeweils eine vorherige telefonische Terminvereinbarung.

Bogen. Patienten mit Beschwerden infolge eines Arbeits- oder Wegeunfalls, die ambulant einen Sprechstundentermin bei einem Durchgangsarzt (D-Arzt) benötigen, erhalten diesen nach telefonischer Anmeldung unter der Nummer 09422/ 822-227, Montag bis Freitag 8 von bis 16 Uhr.

Als neuer Chefarzt der Unfallchirurgie und damit als zuständiger D-Arzt für berufsgenossenschaftliche Heilverfahren steht Chefarzt Dr. Svend Hofmann im FachArztZentrum zur Verfügung. Er hat zum 1. April die Leitung der Abteilung für Unfallchirurgie der Klinik Bogen übernommen - in einer Ausnahmesituation im gesamten Gesundheitswesen und an einer frisch umstrukturierten Covid-Klinik mit temporär ausgesetzter Notfallversorgung und pausiertem OP-Betrieb zugunsten von Beatmungs- und Intensivkapazitäten für die Region.

Zusammenarbeit für Covid-Patienten

Trotz dieser Einschränkungen gibt es auch für die Chirurgie viel zu tun: Neben der berufsgenossenschaftlichen Heilverfahren ist die Abteilung stark in die fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit im Haus zur Versorgung der Covid-Patienten eingebunden. So unterstützt beispielsweise frei gewordenes ärztliches Personal der Chirurgie die Internisten bei der Covid-Patientenversorgung im Bereich der Notaufnahme.

Viszeralchirurgische Sprechstunden

Auch das viszeralchirurgische MVZ MINAVIS (Medizinisches Versorgungszentrum der Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf) bietet trotz temporärer Einstellung des OP-Betriebs weiterhin ambulante Sprechstundentermine nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer 09422/ 8079888 oder per Mail an info@minavis.de. Zur Kontaktminimierung kann eine telefonische Beratung unter derselben Nummer oder Beratung per Mail an info@minavis.de erfolgen, Fotos beispielsweise zur Wundkontrolle können ebenfalls gesendet werden.

Notfallversorgung an den Kliniken Straubing und Mallersdorf

Stationär behandlungsbedürftige allgemein- oder unfallchirurgische Notfallpatienten werden wegen der Aufgabenteilung im derzeitigen Katastrophenfall an den Kliniken Straubing und Mallersdorf versorgt.