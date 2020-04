Pandemie Am Hagen in Straubing – Corona-Schwerpunktpraxis startet am Montag

Foto: 123rf.com Wie bereits angekündigt, startet am Montag, 6. April, in den Ausstellungshallen am Hagen in Straubing eine Schwerpunktpraxis für die Untersuchung und Behandlung von mit dem Coronavirus infizierten Patienten. Die Organisation übernimmt die Praxis Dr. Karsten Knöbel & Kollegen aus Straubing. Straubing. Vor Ort sind insgesamt fünf Ärzte sowie medizinisches Fachpersonal zur Unterstützung, jeweils im Schichtbetrieb, eingesetzt. Ziel ist es, Hausarztpraxen von potentiell infektiösen oder bereits infektiös erkrankten Patienten zu entlasten. Die niedergelassenen Hausärzte können sich damit verstärkt auf die Versorgung ihrer sonstigen Patienten konzentrieren und zum Beispiel der ärztlichen Grundversorgung chronisch Kranker besser nachkommen. Darüber hinaus trägt die Bündelung in der Schwerpunktpraxis auch zur Schonung medizinischer Ressourcen, wie beispielsweise Schutzkleidung und Hygienemittel, bei. Vorteil der Schwerpunktpraxis für den Patienten: Ihm kann dort eine gezielte, auf Infektionskrankheiten ausgerichtete Untersuchung angeboten werden. Zudem besteht ein kurzer Weg zur Teststation, die in direkter Nachbarschaft betrieben wird. Die Schwerpunktpraxis, deren Betrieb vorerst bis zum 19. April vorgesehen ist, hat geöffnet Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 10 Uhr und von 12 bis 14 Uhr. Kommen kann jeder Patient mit Symptomen einer Infektionskrankheit. Die Versichertenkarte ist mitzubringen, ebenso eventuell bestehende Medikamentenpläne. Eine Zuweisung des Hausarztes oder telefonische Voranmeldung ist nicht zwingend erforderlich. Dennoch wird dringend empfohlen, vorab mit dem betreuenden Hausarzt zu telefonieren. Auch beim Besuch der Versorgungspraxis ist auf die Hygiene- und Abstandsregelungen zu achten. Der Arzt in der Schwerpunktpraxis entscheidet direkt vor Ort, wie die Weiterbehandlung erfolgen soll und ob zum Beispiel eine häusliche Quarantäne oder eine stationäre Unterbringung erforderlich sind. Die Versorgungspraxis hält Kontakt zur Rettungsleitstelle, so dass auch entsprechend qualifizierte Krankentransporte angeordnet werden können. Der Praxisbetrieb in der Hauptpraxis von Dr. Knöbel & Kollegen am Ludwigsplatz läuft uneingeschränkt weiter.