Infos aus dem Landratsamt Neun neue Infizierungen im Landkreis Straubing-Bogen

In den vergangenen 24 Stunden gab es im Landkreis neun (Vortag: eine) neue Infizierung mit dem neuartigen Corona-Virus. Insgesamt gibt es damit im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie 67 Infizierte (Stand 27. März, 17 Uhr).

Landkreis Straubing-Bogen. Auch hier wieder der Hinweis: Dies ist der Gesamtstand an Infizierten seit dem Beginn, nicht der aktuelle Stand an momentan Infizierten. Derzeit genesen auch im Landkreis wieder Personen. Eine genaue Datenerhebung darüber ist vom Robert-Koch-Institut aber nicht vorgesehen. Es ist lediglich so, dass Personen, die keine schweren Symptome hatten und nicht in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, nach spätestens 14 Tagen wieder als genesen gelten. Dies gilt aktuell auch quasi täglich für Personen aus dem Landkreis, so dass der Stand an insgesamt positiv getesteten Personen höher ist, als der aktuelle Stand an Erkrankten. Natürlich immer vorbehaltlich der Dunkelziffer an nicht erkannten oder noch nicht getesteten Fällen.

Die Zahlen beinhalten auch noch keine Ergebnisse der neuen Teststation am Hagen in Straubing. Hier hat das Labor zugesichert, dass es nun in Kürze Ergebnisse liefert. Die getesteten Personen werden dann vom Gesundheitsamt nach dem Eingang der Ergebnisse informiert.