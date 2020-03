Corona-Pandemie „In der momentanen Situation müssen alle ihren Beitrag leisten“

Foto: Stadt Straubing

„Zamhalten“ – dieser Hashtag hat in den sozialen Netzwerken derzeit Hochkonjunktur. „Zamhalten“ – das gilt auch für die Stadt Straubing und den Landkreis Straubing-Bogen. Konzertiert arbeitet man in der Corona-Krise – so gibt es auch eine zentrale Verteilstelle für Schutzartikel, die Seniorenheime, Pflegedienste und Ärzte benötigen.