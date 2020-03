Festplatz wird zum Testplatz Stadt und Landkreis richten Teststelle am Hagen ein

Foto: 123rf.com

Stadt und Landkreis richten in Kooperation mit dem Gesundheitsamt und dem BRK-Kreisverband eine gemeinsame Corona-Teststation als Zusatzangebot vor den Ausstellungshallen Am Hagen in Straubing ein.