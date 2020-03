Befund liegt vor Zweiter Corona-Fall in der Stadt Straubing

Das Gesundheitsamt hat mitgeteilt, dass vom Lebensgefährten der gestern positiv getesteten Person heute Abend ebenfalls ein positiver Testbefund auf das Corona-Virus COVID-19 eingegangen ist.

Straubing. Beide Personen sind in gutem Allgemeinzustand und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Sie stehen in ständigem Kontakt zum Gesundheitsamt.

Kontaktpersonen werden aktuell durch das Gesundheitsamt informiert.