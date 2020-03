Starke Bilanz für 2019 1.710 Mal hob Christoph 15 ab

Einsatzaufkommen für Straubinger Hubschrauber der ADAC Luftrettung auf Vorjahresniveau.37 Mal kam die neue Rettungswinde zum Einsatz.

Ortsmarke. Im vergangenen Jahr starteten die Crews des Straubinger Hubschraubers „Christoph 15“ der gemeinnützigen ADAC Luftrettung zu 1710 Rettungsflügen. Damit nahm das Einsatzaufkommen geringfügig um 2,2 Prozent (2018: 1748 Einsätze) ab. 1473 Alarme (86,1 Prozent) waren so genannte „Primäreinsätze“: In dem Fall hatte „Christoph 15“ die reine Funktion des Notarztzubringers oder die Crew übernahm neben der Behandlung zusätzlich den Kliniktransport. 97 Einsätze (5,7 Prozent) waren Sekundärtransporte, bei denen ein Patient von einem Krankenhaus niedriger Versorgungsstufe in ein Spezialklinikum mit erweiterten Therapiemöglichkeiten gebracht wurde.

Ursache Nummer eins waren mit 35 Prozent Verletzungen nach Unfällen. Dazu gehören Freizeit-, Sport-, Schul- und Verkehrsunfälle. Dahinter folgen mit 22 Prozent Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mit 15 Prozent neurologische Notfälle, wie beispielsweise Schlaganfälle.

Als eine von vier Maschinen der ADAC Luftrettung ist „Christoph 15“ mit einer Seilwinde zur Rettung im Bayerischen Wald oder in unwegsamem Gelände ausgerüstet. 37 Mal kam das Verfahren 2019 auf dem Straubinger Hubschrauber zum Einsatz, zusammen mit den anderen drei ADAC Windenstationen Murnau, München und Sande (Niedersachsen) 306 Mal, was einer deutlichen Zunahme dieser Spezialeinsätze um 4 Prozent entspricht.

Bundesweit wieder mehr als 54.000 Einsätze

Deutschlandweit bleibt die Zahl der Einsätze der fliegenden Gelben Engel stabil auf Rekordniveau: 2019 mussten die ADAC Rettungshubschrauber zum fünften Mal in Folge rund 54 000 Mal ausrücken (53.967, minus 389). Das entspricht abermals rund 150 Notfällen täglich. „So eine hohe Einsatzdichte in einem hochkomplexen und risikobehafteten Umfeld ist nur durch die hohe Professionalität und das große Engagement der Crews möglich“, betonte Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung, bei der Vorstellung der Bilanz am Klinikum München Harlaching. Dort wurde im Beisein des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann auch der neue Jubiläumshubschrauber „50 Jahre Christoph“ präsentiert.