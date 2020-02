Trittsicher-Bewegungskurs Senioren können Fitness und Balance verbessern

Der Bewegungskurs „Trittsicher durchs Leben“ unterstützt Senioren dabei, möglichst lange aktiv zu bleiben.

Straubing. Die von der Bürgerstiftung Straubing in Zusammenarbeit mit der Vorsitzenden der Landfrauen Straubings, Sylvia Saller, angebotenen Trittsicher-Bewegungskurse in Straubing fördern die körperliche Fitness, verbessern die Balance und den Muskelaufbau und helfen damit auch Stürze zu vermeiden. Grundsätzlich können alle älteren Personen, die ihre Kraft und ihr Gleichgewicht verbessern wollen, an den Kursen teilnehmen. Das Übungsprogramm ist einfach aufgebaut und kann auch von Personen in höherem Alter mit körperlichen Einschränkungen durchgeführt werden. Das Konzept der Kurse wurde am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart gezielt für ältere Menschen entwickelt.

Im Quartierstreff, Hans-Sachs-Straße 6 in Straubing, findet ein neuer Kurs statt ab Montag, 17. Februar, und zu den weiteren Terminen jeweils an den folgenden fünf Montagen bis 23. März immer von 9 bis 10.30 Uhr. Den Kurs leitet die qualifizierte Übungsleiterin Elfriede Wünsche. Weitere Kurse gibt es auf Anfrage.

Die Teilnahme an diesen Trittsicher-Kursen ist für alle Senioren kostenlos und unabhängig von der Krankenkassenzugehörigkeit. Es können auch Senioren mitmachen, die bereits in den letzten Jahren einen Trittsicher-Kurs besucht haben. Pro Kalenderjahr ist die Teilnahme an zwei Kursen möglich. Es finden sechs Trainingseinheiten statt mit einer Dauer von je 90 Minuten.

Trittsicher-Bewegungskurse werden im Rahmen des Programms „Trittsicher durchs Leben“ von der Landwirtschaftlichen Krankenkasse in der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Landfrauenverband und dem Deutschen Turnerbund angeboten. Um Anmeldung wird bei Elfriede Wünsche unter der Telefonnummer 0152/53886423 gebeten. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt; für Abrechnungszwecke bitte die Krankenkassenzugehörigkeit angeben.

Weitere Informationen zum Programm Trittsicher gibt es bei Rita Hilmer, Bürgerstiftung Straubing, Theresienplatz 2, in Straubing, unter der Telefonnummer 09421/944-70469 oder per Mail an rita.hilmer@straubing.de.