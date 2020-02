Auch im Fasching an Kranke gedacht Frauenbund Wallkofen spendet an die Palliativstation der Klinik Mallersdorf

Eine Delegation des Frauenbundes Wallkofen hat am Donnerstag, 6. Februar, der Klinik Mallersdorf einen Besuch abgestattet und 500 Euro für die Palliativstation überreicht. Das Spendengeld stammt aus dem Erlös des Palmbüschelverkaufs und der Tombola aus der Faschingsveranstaltung am Weiberfasching des Frauenbundes Wallkofen.

MALLERSDORF. Die verlosten Preise hierfür waren zum großen Teil von den Frauen selbst gebastelt. Verwaltungsleiter Bernhard Fürst dankte den Spenderinnen dafür, dass sie auch in der fröhlichen Faschingszeit an unheilbar kranke Menschen in ihren schwersten Stunden gedacht haben und ihnen mit der Spende etwas Gutes tun.

Er zeigte den Frauen die renovierte Station 11, ein Palliativzimmer sowie den Aufenthaltsraum. Für deren Ausstattung könne das Geld sehr gut gebraucht werden, denn die ein oder andere Anschaffung für ein patientenfreundliches Ambiente sei nach wie vor nötig. Außerdem berichtete der Verwaltungsleiter über die weiteren Vorhaben der Klinik Mallersdorf, unter anderem über die große Baumaßnahme für einen neuen OP- und Intensivtrakt. Hierfür investieren der Freistaat und der Landkreis gemeinsam rund 24 Millionen Euro in den Standort. Außerdem werden in diesem Jahr die Stationssanierungen abgeschlossen und ein Herzkatheterlabor in Betrieb genommen.

Die Besucherinnen zeigten sich beeindruckt von den sanierten Räumlichkeiten und bedankten sich für den Einblick vor Ort in die aktuellen Entwicklungen.