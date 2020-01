Windbeutel „Herzenswunsch“ Eine ganz besondere Spendenaktion für das BRK Hospizmobil

Hoteldirektorin Corinna Fasching (links) und Johanna Pauli überreichen 810 Euro an Klaus Klein vom BRK-Herzenswunsch-Hospizmobil (Foto: BRK)

Es ist Tradition, dass sich die Gäste bei der großen Silvesterfeier der Johannesbad-Hotels „Ludwig Thoma“ und „Phönix“ in Bad Füssing Lose für den guten Zweck kaufen. Der Erlös kommt einem sozialen Zweck zu Gute. In diesem Jahr überzeugte Johanna Pauli, die im Hotel „Ludwig Thoma“ an der Rezeption arbeitet, die Hotelleitung, das Geld dem BRK-Herzenswunsch-Hospizmobil zu spenden. Sie hat eine persönliche Verbindung zu dem Projekt des BRK Straubing-Bogen.