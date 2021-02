20 Jahre Herzblut FFGO e.V. blickt zusammen mit Klinikum Amberg auf Projekte und Aktionen zurück

„Es hat sich sehr viel getan. Die Arbeit war für mich immer selbstverständlich“, resümiert und erinnert sich Christl Luber, die vor 20 Jahren bei der ersten Sitzung des FFGO e.V. als Schriftführerin teilgenommen hat. Gegründet wurde der FFGO als Verein für Frauengesundheit e.V. im Jahr 2001 auf Initiative von Prof. Dr. Anton Scharl, dem damaligen Chefarzt der Frauenklinik Amberg, der jetzt Direktor der Frauenkliniken Amberg-Tirschenreuth-Weiden ist.

Amberg. Viele Frauen haben den Verein unterstützt und zum Erfolg geführt, neben anderen waren dies die erste Vorsitzende und großzügige Förderin Gertrud Conrad mit den weiteren Vorstandsmitgliedern der ersten Stunde Eni Mattyasovsky, Anita Färber, Christa Dandorfer, Elfriede Hellbach, Gudrun Schubert und Christl Luber. Seitdem hat der FFGO, der mittlerweile zum Verein für Familiengesundheit umbenannt wurde, viel erreicht und viele Projekte initiiert.

Den Anfang machte das Projekt „Schmetterling“, das die psychologische Betreuung von Krebspatienten am Krankenbett verwirklichte. Damit konnte auch das Brustzentrum am Klinikum St. Marien Amberg unterstützt werden durch dessen Zertifizierung die Finanzierung der psychologischen Betreuung vom Klinikum übernommen wurde. „Dieses Projekt war eine Premiere in Bayern und der FFGO selbst war der erste Gesundheitsverein in Bayern“, so Prof. Dr. Scharl. „Der FFGO und seine Mitglieder haben Dinge möglich gemacht, die definitiv nötig waren. Es braucht solche Menschen mit so viel Herzblut wie Euch dazu.“

Durch die finanzielle Unterstützung des FFGO wurde auch die onkologische ganzheitliche Versorgung vorangetrieben und die Abteilung „Integrative Onkologie“ am Klinikum aufgebaut. „Durch eine Anschubfinanzierung haben wir den Start des Projekts ermöglicht, das jetzt vielen Krebspatienten hilft durch integrative Kursangebote selbst etwas zum Gesundwerden beizutragen“, freut sich die erste Vorsitzende Brigitta Schöner.

Der FFGO ist nach wie vor eng mit dem Amberger Modell Integrative Onkologie verbunden. Ein Fels in der Brandung, wie Dr. Harald Hollnberger, der Ärztliche Direktor des Klinikums, betont. „Auch der Koordinatorin Frau Kölbl haben wir es zu verdanken, dass das Projekt sich so gut etabliert hat.“ Unkomplizierte Zusammenarbeit sowie gegensätzliche, aber sich dadurch ergänzende, Charaktere tragen erheblich dazu bei, damit derartige Projekte zu einem Erfolg werden. Es war ein Rückblick auf besondere Projekte und Aktionen und dementsprechend Zeit für ein großes Danke, besonders von Seiten des Klinikum St. Marien Amberg.

Projekte und Aktionen, die vom Förderverein für Familiengesundheit, FFGO e.V., unterstützt wurden und werden:

2002: Projekt „Schmetterling“

Sechs Familiengesundheitstage in Amberg und Weiden mit Vorträgen zu verschiedenen Themen

„Ich weiß, wie’s geht“: Aufklärungsprojekt mit Prof. Dr. Anton Scharl über Verhütung, Infektionsschutz und Krankheitsvorbeugung an Schulen und Vereinen durch Frauenärzte

Kurse „Schmink-Anleitung für krebskranke Frauen“

Kochkurse unter dem Motto TCM (traditionelle Chinesische Medizin)

Seit November 2009: Offenes Atelier für Frauen mit Krebs, geleitet von Kunsttherapeutin Michaela Peter

Projekt „Herzkissen“ für Brustkrebspatienten: genäht von Mitgliedern der Selbsthilfegruppe „Von Frau zu Frau“, FFGO übernimmt die Materialkosten

Aufbau des Amberger Modells Integrative Onkologie am Klinikum St. Marien Amberg