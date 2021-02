Corona-Pandemie Inzidenz unter 100 – im Landkreis Schwandorf ersetzt nachts die Ausgangsbeschränkung die Ausgangssperre

Mit 31 Fällen am Dienstag, 16. Februar, steigt die Gesamtzahl der Infektionen auf 4.602. Gleichzeitig sinkt aber die Sieben-Tage-Inzidenz, weil aus der Berechnung mehr Fälle herausfallen, als neu hinzugekommen sind. Laut LGL und RKI liegt die Inzidenz derzeit bei 86,6.

Landkreis Schwandorf. Da der Landkreis Schwandorf am MIttwoch, 17. Februar, sieben Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100 liegt, hat das Landratsamt eine Allgemeinverfügung erlassen und im Amtsblatt veröffentlicht. Die Verfügung ist auf der Homepage www.landkreis-schwandorf.de unter Menü – Unser Landkreis – Amtsblatt frei abrufbar. Die Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre gilt ab der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 18. auf 19. Februar. Damit einhergehend ist aber die Tatsache, dass die bayernweite Ausgangsbeschränkung greift, wonach das Verlassen der Wohnung nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt ist. Die Ausgangssperre fällt sozusagen nicht ersatzlos weg, sondern sie wird etwas gelockert und in eine Ausgangsbeschränkung umgewandelt. Was im Rahmen der Ausgangsbeschränkung zulässig ist, listen wir am Ende dieser Pressemitteilung auf.

Die vorerst letzte Reihentestung im Herzog-Ottheinrich-Haus der Seniorenresidenz Naabtalpark in Burglengenfeld ergab keine weiteren positiven Fälle unter den Bewohnern. Die Endtestung der Mitarbeiter steht noch aus. Keine neuen Fallmeldungen gibt es aus drei Großbetrieben, in denen jeweils nach einem Ausbruch eine Reihentestung stattgefunden hatte.

Bundestagswahl ist bereits jetzt ein Thema

Ortsverbände politischer Parteien haben derzeit die Delegierten für die Bundeswahlkreiskonferenzen zur Aufstellung der Direktkandidatin oder des Direktkandidaten für die Bundestagswahl zu wählen. Diese Mitgliederversammlungen sind im Hinblick auf die Vorbereitung der Bundestagswahl notwendig und ebenso erlaubt wie zum Beispiel Gemeinderatssitzungen. Die Versammlung darf auch in den Räumen eines Gasthauses stattfinden, soweit dort keine Bewirtung erfolgt. Zum Teil dauern diese Versammlungen nur wenige Minuten, weil nur die Delegierten gewählt werden und die sonst üblichen Berichte und Grußworte einer späteren Jahreshauptversammlung vorbehalten bleiben.

Neue Vorgaben für tschechische Grenzgänger

Die Zahl der Anträge zur Bescheinigung einer systemrelevanten Funktion und damit verbunden dem Recht auf Einreise bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen hat sich auf rund 150 erhöht. Zur Stunde ist über 130 Anträge entschieden. Etwa 95 Prozent der Anträge konnten befürwortet, fünf Prozent mussten abgelehnt werden.

Informationen zu Corona sind auf der Landkreishomepage unter dem Button „Coronavirus“ zusammengefasst.