In den vergangenen sieben Tagen – 10. bis 16. Februar – sind im Landkreis Schwandorf 166 neue Infektionen festgestellt worden.

Landkreis Schwandorf. In diesem Sieben-Tages-Zeitraum trat Corona in 26 von 33 Gemeinden auf. Am längsten ohne Fall, nämlich seit sieben Wochen, ist Weiding, das mit 455 Einwohnern die kleinste Gemeinde im Landkreis ist.

Statistisch betrachtet gab es in den sieben Tagen vom 10. bis 16. Februar eine neue Infektion pro 892 Einwohner (148.105 Einwohner im Landkreis geteilt durch 166 Fälle).