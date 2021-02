Amberg „Helfende Hände“ entlasten Pflegekräfte und tun Dienst in der Führungsgruppe Katastrophenschutz

Hauptmann Anton Sertl, Oberbürgermeister Michael Cerny, Heimleiter Marcus Keil, Oberstleutnant Stephan Koller und die Pflegefachberaterin der Führungsgruppe Katastrophenschutz Birgit Hübner (hinten v.l.n.r.) mit den diensthabenden Soldaten vor dem Seniorenheim der Diakonie in der Hellstraße in Amberg. Foto: Susanne Schwab, Stadt Amberg

In Zeiten von Corona herrscht vor allen Dingen in den Seniorenheimen und zur Durchführung von Coronatests großer Personalengpass. Aus diesem Grund stehen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr bereit, um als „helfende Hände“ einzuspringen, wo Not am Mann ist. So zum Beispiel im Seniorenheim der Diakonie an der Hellstraße in Amberg, wo aktuell insgesamt vier junge Bundeswehrangehörige eingesetzt sind.