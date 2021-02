Corona-Pandemie „Systemrelevanz für Grenzgänger“ – bereits über 100 Anträge beim Landratsamt eingegangen

Mit zehn Fällen am Montag, 15. Februar, steigt die Gesamtzahl der Infektionen auf 4.571. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und das Robert-Koch-Institut (RKI) geben die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz gleichlautend mit 97,4 an.

Landkreis Schwandorf. Im Elisabethenheim in Schwandorf konnte der Ausbruch heute offiziell für beendet erklärt werden.

In Quarantäne musste eine Notgruppe des Städtischen Kindergartens in Schwandorf genommen werden.

Zu der neuen Vorgabe für tschechische Grenzpendler, wonach nur mehr Personen einreisen dürfen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung betrieblicher Abläufe dringend erforderlich und unabdingbar ist, arbeiten fünf Mitarbeiter mit Hochdruck an über 100 Anträgen und beantworten eine noch größere Zahl an Anrufen. Die erforderliche Bescheinigung steht in unserer Corona-Homepage unter „Systemrelevanz für Grenzgänger“ zum Download bereit. Sie kann online ausgefüllt und sogleich an die Mailadresse grenzpendler@Landkreis-Schwandorf.de gesandt werden. Auch das Speichern und Drucken ist möglich.

Informationen zu Corona sind in unserer Landkreishomepage unter dem Button „Coronavirus“ zusammengefasst.