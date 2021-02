Stadt Amberg Corona-Schutzimpfung auf einem guten Weg – 5.127 Personen erstmals, 2.945 bereits doppelt geimpft

„Wir kommen weiterhin gut voran“, ist die erfreuliche Zwischenbilanz von BRK-Kreisgeschäftsführer Sebastian Schaller. In den beiden vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) betriebenen Impfzentren Amberg und Sulzbach-Rosenberg wurden bislang insgesamt 5.694 Erst- und Zweitimpfungen mit dem Impfstoff Biontech/Pfizer durchgeführt. Für weitere 2.378 Impfungen wurden die Krankenhäuser mit Impfstoff-Dosen beliefert. Inzwischen sind Dosen des Impfstoffes von Astra Zeneca eingetroffen, die ab der kommenden Woche verimpft werden können.

Amberg. „Eine beeindruckende Leistung aller Beteiligten“, loben Oberbürgermeister Michael Cerny und Landrat Richard Reisinger die reibungslosen Abläufe in den beiden Impfzentren. Das besondere Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigt sich auch in verschiedenen Sofortmaßnahmen. Damit wartende Impfwillige nicht Wind und Wetter ausgesetzt sind, wurden die Empfangsbereiche in Amberg und Sulzbach-Rosenberg kurzfristig umgebaut.

„Es ist erfreulich, dass die Bereitschaft zur Corona-Schutzimpfung steigt“, kommentieren Cerny und Reisinger die aktuelle Entwicklung. „Damit kommen wir dem Schutz unserer Bevölkerung einen großen Schritt näher.“ Der BRK-Kreisverband Amberg-Sulzbach richtet sich darauf ein, die Kapazitäten in den nächsten Monaten steigern zu müssen. „Wir erstellen ein detailliertes Konzept, wie wir unkompliziert zeitlich begrenzte Impfstationen außerhalb der Impfzentren, beispielsweise in Rathaussälen oder Gemeindehäusern aufbauen können“, kündigt Sebastian Schaller an.

Bürgerinnen und Bürger, die sich impfen lassen möchten, können sich im Internet unter www.impfzentren.bayern oder unter der Telefonnummer 09621/ 162297100 für eine Impfung registrieren.